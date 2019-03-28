MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Cumhur İttifakı, 'Önce Ülkem ve Milletim' Anlayışının Siyasi...
2 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Cumhur İttifakı, 'önce ülkem ve milletim' anlayışının siyasi temsil makamıdır, siyasi ahlak ve erdemin simgesidir, milletimizin ruh kökünden doğmuş, kutlu iradesiyle doğrulmuş, istikbal ve istiklal hedefleriyle devleşmiş Türkiye'nin güvencesi, milli...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Cumhur İttifakı, 'önce ülkem ve milletim' anlayışının siyasi temsil makamıdır, siyasi ahlak ve erdemin simgesidir, milletimizin ruh kökünden doğmuş, kutlu iradesiyle doğrulmuş, istikbal ve istiklal hedefleriyle devleşmiş Türkiye'nin güvencesi, milli bekamızın yılmaz bekçisi olmuştur."
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:34 Kaynak: AA
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