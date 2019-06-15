MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Cumhur İttifakı, Türkiye'nin öz güveni, Türk milletinin çarpan...
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Cumhur İttifakı, Türkiye'nin öz güveni, Türk milletinin çarpan kalbidir.
MHP
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 08:53 Kaynak: AA
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
: "Cumhur İttifakı, Türkiye
'nin öz güveni, Türk milletinin çarpan kalbidir. Duruşumuz millidir, safında durduğumuz yer Türkiye'dir."
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