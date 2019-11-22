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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Cumhurbaşkanı üzerinden alevlendirilmek istenen tartışmalar...
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Cumhurbaşkanı üzerinden alevlendirilmek istenen tartışmalar CHP'deki hesaplaşmanın, Kılıçdaroğlu'na alternatif oluşturma çabasının deşifre ve delaletidir.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:43 Kaynak: İHA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Cumhurbaşkanı üzerinden alevlendirilmek istenen tartışmalar CHP'deki hesaplaşmanın, Kılıçdaroğlu'na alternatif oluşturma çabasının deşifre ve delaletidir." - ANKARA
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