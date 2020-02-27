MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere parti... - Son Dakika

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere parti...
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere parti binasından ayrıldı. Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:54 Kaynak: İHA
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