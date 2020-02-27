MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere parti... - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere parti... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere parti...

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere parti binasından ayrıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere parti..., System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere parti binasından ayrıldı. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:54 Kaynak: İHA
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