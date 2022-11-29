Devlet Bahçeli'nin hedefinde bu kez uzman görünümlü yorumcular var: Bıktık bunlardan, midemiz bulanıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin hedefinde Türkiye'nin Suriye'ye olası bir kara harekatı hakkında televizyonlarda yorum yapan güvenlik uzmanları vardı. Uzmanların ekranlarda maskaralık yaptığını belirten Bahçeli, "Dili olan, askerlik yapıp yapmadıkları belli olmayan sözde uzmanlar, geveze yorumcular, Türkiye'nin kara harekatı şu günde olacak diye konuşmaktadırlar. Deprem olur konuşurlar, hep aynı isimler, hep aynı maskaralıklar, gözümüzün için sokulmaktadır" dedi.

"GÜVENLİK ZAAFI OLUŞTURUYORLAR"

Olası kara harekatına ilişkin tarih vermeye çalışmanın güvenlik zaafı doğuracağını dile getiren Bahçeli, "Aslında potansiyel maksatları terörle mücadeleyi sabote etmektir. Bunlardan bıktık, bilgisiz ciddiyetsiz ekran yüzlerinden midemiz bulanmaktadır. Türkiye'nin ne zaman kara harekatı yapacağının yetkili olmayan kişiler tarafından ulu orta değerlendirmesi güvenlik zaafıdır" ifadelerini kullandı.

"MUHALEFET PARTİLERİ REHİN ALTINDADIR"

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları ise şu şekilde: "Bize göre Türk milleti tarihe geçen bir kudretin adıdır. Bu soylu milletin tarihi varlığına kast etmek hiç kimsenin üstesinden gelebileceği bir şey değildir. Siyaset eğer tarihe sırtını vermezse gücünü ve güvenini milletten almazsa üreteceği yalnızca kriz ve kutuplaşma olacaktır.

Rehin altındaki muhalefet partilerinin açmazı budur. Zillet ittifakının ne cevabı cevap ne siyaseti siyasettir. Cumhuriyetin birinci yüzyılını oluşturan milli mukavemet ölçülerimizle, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına vasıl olabilmesi için şimdi yapılacakların muhtevası nasıl tasarlanmalıdır? Bugün hem söyleyip hem yapacaklarımızın Türk milletini yeni bir 13 asır taşıması neden mümkün olmasın?

Başkaları yalnızca çıkarları peşinde koşabilir ancak biz öyle yapamayız. Bizim farkımız Türk milletine duyduğumuz aidiyet bilincinde saklıdır. Bir yanda Adım Adım 2023, Komşum Nasılsın çalışmalarına başladık. Artık ev ev dolaşıyoruz. Komşularımızla buluşuyor, hatırlarını soruyoruz. 2023 yılı için söz birliği, inanç birliği yapıyoruz. 2023'e doğu açık hava toplantılarımızın bir yenisi 18 Aralık'ta Mersin'de yapacağız.

Biz dün görevden kaçmadık, milletimizi canımızdan aziz bilmekten yorulmadık. Bölünmeye, ayrışmaya, cepheleşmeye hayır diyenlerle aynı yolun yolcusuyuz. Biz lafla peynir gemisi yürütenlerden olamayız.

"TÜRKİYE, 2023 YILINDA TERÖR BELASINDAN KURTULACAK"

İstiklal Caddesi saldırısından hemen sonra bölücü terör örgütüne şiddetli darbeler vurulmuştur. Temizlik ve imha harekatı kararlılıkla devam etmektedir. Türkiye 2023 yılında terör belasından kurtulacak, tek bir terörist yakayı kurtaramayacaktır.

Ne kadar geveze yorumcu, sözde uzman varsa Türkiye'nin kara harekatı şu günde yapılacak diye konuşmaktadır. Deprem olur bunlar ekrana çıkar, sanırsın ki fay hatlarını bilirler. Hep aynı isimler, aynı simalar, aynı maskaralıklar devamlı suretle gözümüzün içine sokulmaktadır. Potansiyel maksatları terörle mücadeleyi sabote etmek, terör örgütünün gelişmelerde haberdar olmasını sağlamaktır. Bu cibilliyetsiz ve ciddiyetsiz ekran yüzlerinden midemiz bulanmaktadır.

Karşımıza kim çıkarsa sonu teröristlerin sonu gibi olmalıdır. Sykes-Picot'un sonu gelmiştir. Kandil'den Ayn-el Arab'a kadar bölücü terör örgütünün kafası koparılmalıdır. Kurt kendi işini kendi gördüğünden dolayı boynu kalındır. Yurtiçinde ve sınır ötesinde hiçbir terör örgütüne sessiz kalamayız.

Yanlış hesap yapmayın; bu hatanın bedelini Çanakkale'de Kocatepe'de ödediniz. Türk milleti, Cumhur İttifakı alçak emellere göz yummayacaktır. Hiçbir hain, hiçbir zalim Türkiye'nin yıkımını göremeyecektir. Ey Türk ve Türkiye düşmanları bu davayı aşamazsınız, Türkiye'yi yenemezsiniz."