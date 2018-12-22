Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin İlk Bütçesinin Muteber ve...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin İlk Bütçesinin Muteber ve...

2 saat önce

IHAAW192425-SIY/22-12-2018- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesinin muteber ve muhterem bir çoğunlukla kabulü memnuniyet vericidir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,
IHAAW192425-SIY/22-12-2018

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesinin muteber ve muhterem bir çoğunlukla kabulü memnuniyet vericidir. Milliyetçi Hareket Partisi hem Cumhur İttifakı'na hem de yeni sistemin varlığına bağlılığından dolayı bütçeye müsterih ve müftehir bir vicdanla evet demiştir" dedi. 22.12.2018 19: 24: 25 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:30 Kaynak: İHA

Devlet Bahçeli, Politika
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