MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin İlk Bütçesinin Muteber ve...
2 saat önce
IHAAW192425-SIY/22-12-2018- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesinin muteber ve muhterem bir çoğunlukla kabulü memnuniyet vericidir.
IHAAW192425-SIY/22-12-2018
- MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesinin muteber ve muhterem bir çoğunlukla kabulü memnuniyet vericidir. Milliyetçi Hareket Partisi
hem Cumhur İttifakı'na hem de yeni sistemin varlığına bağlılığından dolayı bütçeye müsterih ve müftehir bir vicdanla evet demiştir" dedi. 22.12.2018 19: 24: 25 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:30 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin İlk Bütçesi 335 Oyla Kabul Edildi
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