Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ülkemizin gelecek umududur,...
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ülkemizin gelecek umududur,...

2 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ülkemizin gelecek umududur, milli güvenlik ve beka sorunlarına yegane çözüm ve çaredir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ülkemizin gelecek umududur, milli güvenlik ve beka sorunlarına yegane çözüm ve çaredir. 'Eski sisteme dönelim' diyenlerin FETÖ'yle irtibat ve iltisakları vardır. Eski sistemden medet umanların PKK'ya diyet borçları bulunmaktadır."
Devlet Bahçeli, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:10 Kaynak: AA
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