Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Cumhuriyet'i Kuran Cumhur İttifakı, Korumasını da Bilecektir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Cumhuriyet'i Kuran Cumhur İttifakı, Korumasını da Bilecektir.

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Cumhuriyet'i kuran Cumhur İttifakı, korumasını da bilecektir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Cumhuriyet'i kuran Cumhur İttifakı, korumasını da bilecektir. Milli mücadeleyi yapan Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının mimarı olacaktır. 31 Mart'tan sonra sonuçlar ne olursa olsun, siyasi tablo neyi gösterirse göstersin Cumhur İttifakı yaşayacak, yaşatılacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:41 Kaynak: AA

Devlet Bahçeli, Politika
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