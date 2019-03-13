MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Cumhuriyet'i Kuran Cumhur İttifakı, Korumasını da Bilecektir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Cumhuriyet'i kuran Cumhur İttifakı, korumasını da bilecektir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Cumhuriyet'i kuran Cumhur İttifakı, korumasını da bilecektir. Milli mücadeleyi yapan Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının mimarı olacaktır. 31 Mart'tan sonra sonuçlar ne olursa olsun, siyasi tablo neyi gösterirse göstersin Cumhur İttifakı yaşayacak, yaşatılacaktır."

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Devlet Bahçeli: Mansur Yavaş Adaylıktan Çekilmeli

Bahçeli'den Ahmet Hakan'a Çağrı: Yavaş'ı ve Kesgin'i Canlı Yayına Çıkar

Belediye Baştan Adayına Seçim Çalışmalarında Minik Kızı Eşlik Etti

Mehmet Özhaseki'den "Ankaralı Değil" Diyenlere Yanıt: Atatürk Selanik'te Doğmuş, Ne Yapalım Yani