MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Dağda Yok Ettiklerinizi Belediyelerde Göreve Getiremezsiniz."
34 dakika önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Dağda yok ettiklerinizi belediyelerde göreve getiremezsiniz.
MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
: "Dağda yok ettiklerinizi belediyelerde göreve getiremezsiniz." - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:28 Kaynak: İHA
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