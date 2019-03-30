Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Dağda Yok Ettiklerinizi Belediyelerde Göreve Getiremezsiniz."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Dağda Yok Ettiklerinizi Belediyelerde Göreve Getiremezsiniz."

34 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Dağda yok ettiklerinizi belediyelerde göreve getiremezsiniz.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Dağda yok ettiklerinizi belediyelerde göreve getiremezsiniz." - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:28 Kaynak: İHA

Devlet Bahçeli, Politika
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