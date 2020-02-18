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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Darbeyi aklından geçiren varsa, millete silah çekmeyi düşünen...
7 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Darbeyi aklından geçiren varsa, millete silah çekmeyi düşünen bulunuyorsa, biliniz ki 82 milyonun kanını dökmeden bu şerefsiz tertip ve teşebbüsünde muvaffak olamayacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:36 Kaynak: AA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Darbeyi aklından geçiren varsa, millete silah çekmeyi düşünen bulunuyorsa, biliniz ki 82 milyonun kanını dökmeden bu şerefsiz tertip ve teşebbüsünde muvaffak olamayacaktır."
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