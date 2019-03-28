Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Dedikoduyla Geçirecek Vakit Yoktur.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Dedikoduyla Geçirecek Vakit Yoktur.

52 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Dedikoduyla geçirecek vakit yoktur.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Dedikoduyla geçirecek vakit yoktur. Nitekim vakit Mersin'in huzur vaktidir. Siyasi ayak oyunlarıyla Mersin'i meşgul etmeye kimsenin hakkı yoktur. Nitekim Mersin güçlendikçe güçlenecek, yükselişinin önüne hiç kimse geçemeyecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:26 Kaynak: AA

Huzur, Mersin, Devlet Bahçeli, Politika
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