MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Dedikoduyla Geçirecek Vakit Yoktur.
52 dakika önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Dedikoduyla geçirecek vakit yoktur.
MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
: "Dedikoduyla geçirecek vakit yoktur. Nitekim vakit Mersin
'in huzur vaktidir. Siyasi ayak oyunlarıyla Mersin'i meşgul etmeye kimsenin hakkı yoktur. Nitekim Mersin güçlendikçe güçlenecek, yükselişinin önüne hiç kimse geçemeyecektir."
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:26 Kaynak: AA
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