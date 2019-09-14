Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanları...
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanları...

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanları görevlerinden haklı ve hukuki şekilde uzaklaştırılır, CHP darbe sözleriyle karşı çıkar.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: " Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanları görevlerinden haklı ve hukuki şekilde uzaklaştırılır, CHP darbe sözleriyle karşı çıkar. Türkiye muazzam bir beka mücadelesi verir, Sayın Kılıçdaroğlu bir kez olsun bekaya destek vermez, terörü kınamaz, terörle mücadeleden bahsetmez. Bu nasıl bir kokuşmadır, bu nasıl bir siyasi dağılmadır?"

Devlet Bahçeli, Diyarbakır, Mardin, Van, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:28 Kaynak: AA
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