MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanları...
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanları görevlerinden haklı ve hukuki şekilde uzaklaştırılır, CHP darbe sözleriyle karşı çıkar.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:28 Kaynak: AA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: " Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanları görevlerinden haklı ve hukuki şekilde uzaklaştırılır, CHP darbe sözleriyle karşı çıkar. Türkiye muazzam bir beka mücadelesi verir, Sayın Kılıçdaroğlu bir kez olsun bekaya destek vermez, terörü kınamaz, terörle mücadeleden bahsetmez. Bu nasıl bir kokuşmadır, bu nasıl bir siyasi dağılmadır?"
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