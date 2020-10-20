MHP Genel Başkanı Bahçeli'den zehir zemberek sözler - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den zehir zemberek sözler

20.10.2020 10:54
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den zehir zemberek sözler, System.String[]

Partisinin meclis grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Partisinin meclis grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, zehir zemberek açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Karadeniz'de 21 Ağustos'ta bulunan 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervine ilave olarak 85 milyar metreküp doğalgaz rezervinin bulunması ekonomideki iyimser beklentileri kamçılamıştır. "Doğalgaz rezervindeki gelişmeler karşısında; yüzleri asılan, canları sıkılan, moral seviyeleri inişe geçen ekmeksizler kendilerini ele vermişlerdir. İnsan hakları, demokrasi askıda değildir. Aksini iddia eden, siyasi dolandırıcı, siyasi yağmacıdır. 'Askıda Ekmek' kampanyamızı eleştiren odakların, milletimizin ekmeğine göz koyan, ekmeğinden çalmak için bahane hazırlayan kriz tacirleri olduğu açıktır. Biz ekmeği askıya koyduk. Helalden yana tercihimizi gösterdik. Büyük ve güçlü Türkiye'ye Cumhur İttifakı sayesinde ulaşacağımıza gönülden inanıyoruz. Türk milleti, dünyayı kavramış. Soran olduğu kadar sorulan, merak eden kadar merak edilen bir mevkiye tırmanmıştır. Türk milleti, dünyayı kavramış. Soran olduğu kadar sorulan, merak eden kadar merak edilen bir mevkiye tırmanmıştır. "Kuşkusuz elimizde bir çıkış haritası yoktur. Buna rağmen, geleceğimizin nasıl şekilleneceğini, tehdit ve fırsatların neler olacağını, tarihi akışın hangi değişimlere müsait olduğunu öngörmek, hazırlık yapmak elimizdedir, inisiyatifimizdedir. Dağlık Karabağ'ın asıl sahibine geçmesinin zamanı gelip çatmıştır. Dağlık Karabağ meselesi, sıradan bir mesele değildir. Türk yurdudur. Dağlık Karabağ coğrafyasında yazılan; Türk tarihidir, dökülen Türk kanıdır, feda edilen Türk canıdır. Bunun karşısında defteri düzülecek işgalci unsur ise terör devleti Ermenistan'dır. "Ermeni katiller, geçmişteki alçak saldırılarına yenilerini eklemektedir. Soykırımcı Ermenistan iş başındadır. Dağlık Karabağ'da kimin kiminle yürüdüğü, kiminle zulüm ittifakı yaptığı bellidir. İşgalci Ermenistan 30 yıla yakın kirlettiği topraklardan derhal çekilmelidir. Türk milleti ölümü ve öldürmeyi bilmiştir. Bizim şerefimizde teslim olmaktansa seve seve şehadete kucak açmak vardır. Biriz, beraberiz, hep beraber Türklüğün eğilmez başı, bükülmez kolu, kesilmez nefesi; büyük Türk milletiyiz. KKTC 5'inci Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı bütün hissiyatımla tebrik ediyorum. KKTC Cumhurbaşkanı seçimlerinde çok şükür esaret değil cesaret kazanmıştır. Taviz değil milli duruş kazanmıştır. Zillet değil millet kazanmıştır. Rum tezleri değil Türkün muteber iradesi kazanmıştır" dedi.

(İHA)

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den zehir zemberek sözler

MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, Doğalgaz, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli'den zehir zemberek sözler - Son Dakika


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