Son Dakika › Güncel › MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Düşman görüldüğü yerde ezilmelidir. - Son Dakika
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Düşman görüldüğü yerde ezilmelidir.
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Düşman görüldüğü yerde ezilmelidir.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:29 Kaynak: İHA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Düşman görüldüğü yerde ezilmelidir. İdlib'e kara ve hava operasyonu süratle icra edilmelidir. MHP, hükümetin alacağı siyasi, askeri her kararın bedeli ne olursa olsun yanında duracak, destekçisi olacaktır." dedi. - ANKARA
Son Dakika Cuma hutbesi: Hak uğruna mücadelemiz, birlik beraberlik ruhumuz Dünyadan Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'deki saldırılarına tepkiler Milli futbolcular, İdlib'de şehit olan 33 askerimiz için başsağlığı mesajı paylaştı 33 şehit verdiğimiz saldırı sonrasında Esed Rejimi hedefleri sabaha kadar vuruldu