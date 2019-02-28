Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ecdadımızın Emanetlerini Muhafaza ve Bunu İstikbale Taşıma...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ecdadımızın Emanetlerini Muhafaza ve Bunu İstikbale Taşıma...

1 saat önce

IHAAW181343-SIY/28-02-2019- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ecdadımızın emanetlerini muhafaza ve bunu istikbale taşıma gayesi Türk milletinin vazifesidir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,
IHAAW181343-SIY/28-02-2019

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ecdadımızın emanetlerini muhafaza ve bunu istikbale taşıma gayesi Türk milletinin vazifesidir. Ecdadımız bizim için mezar taşlarına yazılan isimlerinden, geride bıraktıkları kahramanlık destanından ibaret değildir. Ecdad vatandır, bayraktır, maneviyattır, şeref simgesidir. Eğer geçmişe saygı duymazsak gelecekle ilgili hak iddia edemeyiz. Ecdadımızın kemiklerini sızlatırsak, ruhlarını muazzep edersek hiçbir amaca ulaşamayız. Ecdadımız beka sancağını elden ele, nesilden nesile intikalini sağlayan Fatihalarla andığımız milli iftiharlarımızdır" dedi. 28.02.2019 18: 13: 43 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:19 Kaynak: İHA

Devlet Bahçeli, Yenikadinda Gösterme, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İhtiyaç Sahiplerine Elektrik Tüketim Desteği Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 15 Temmuz Gecesi İstanbul'a Getiren Pilotun FETÖ'cü Olduğu Ortaya Çıktı

Gül ve Davutoğlu Arasında Kalan Babacan, Tarafını Seçti Mehmet Metiner'den Gül, Davutoğlu ve Babacan'a Ağır Sözler: Hainsiniz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 19:49:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ecdadımızın Emanetlerini Muhafaza ve Bunu İstikbale Taşıma...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]