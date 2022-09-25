Bahçeli: Enflasyon Bugün Arttıysa Yarın İner. Hayat Pahalılığı Bugün Varsa Yarın Her Şey Ucuzlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Enflasyon bugün arttıysa yarın iner. Hayat pahalılığı bugün varsa yarın her şey ucuzlar. İşsizlik, yoksulluk, terör, gelir dağılımı adaletsizliği mutlaka kökünden çözülür. Biz, Cumhur İttifakı'yız, lider ülke Türkiye'nin mimarıyız" dedi.

Devlet Bahçeli, "Aday Belli, Karar Net" sloganıyla bugün Erzurum'da düzenlediği mitingde konuştu. Bahçeli, özetle şunları söyledi:

"İktidarı ve siyasi ikbali gecenin zifiri karanlığında arayan Türkiye muhaliflerinin kalın maskesi, 2023'te yırtılıp atılacaktır. Nitekim onların hükmü, şafak sökene kadardır. Kader ağlarını ördüğünde, karar anı gelip çattığında, Türk milleti mührü eline aldığında, zillet ittifakına beden olan partileri ne gören ne duyan ne de bulan olacaktır. 2023 yılına hazır mısınız? Sandığa gidecek misiniz? MHP'ye oy verecek misiniz? Yükselen bu güçlü sedanıza sahne olan bu meydan mertlerin, vatanını canından aziz bilen Dadaşların er meydanıdır. Er meydanına şeytani emeller çıkamaz, sahte pehlivanlar çıkamaz.

"YÜKSELDİKÇE YÜKSELMİŞ BİR TÜRKİYE GERÇEĞİNE HEP BİRLİKTE ULAŞACAĞIZ"

2023 yılında, Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yıl dönümünü hep birlikte kutlayacağız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci dönemine geçmiş olacağız. Bir yanda cumhurbaşkanı, diğer yanda 28. Dönem Milletvekilliği genel seçiminin yapacağız. Terörü bitirmiş, işsizliği yenmiş, enflasyonu düşürmüş, her insanımızı şefkatle kucaklamış; üretim, yatırım, ihracat seferberliğiyle yükseldikçe yükselmiş bir Türkiye gerçeğine hep birlikte ulaşacağız.

"CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR"

Cumhur İttifakı olarak birleştik, bilendik. Varsın birileri köhne cumhurbaşkanı adaylarını arayadursun, varsın birileri sahnenin önünde masaya oturup sahnenin arkasında çıkar kavgasına tutuşsun, bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

"TÜRKİYE'Yİ GERİYE GÖTÜRMEK İSTİYORLAR. TÜRK MİLLETİNİN SİNİR UÇLARIYLA OYNUYORLAR"

İster tek tek ister alayı çıksın karşımıza ister efendilerinin arkasına saklanıp taş atsınlar milli duvarımıza. Biden'ı alsınlar yanlarına, Pelosi'yi verelim refakatlerine, küresel emperyalizmin fermanını koysunlar önlerine. Yetmedi; iş birliği halinde oldukları FETÖ'den yardım dilesinler, PKK'nın mağara kovuklarında gelecek dilensinler, hiç fark etmez. Ne yaparlarsa yapsınlar, Türk milletine güç yetiremezler. Cumhur İttifakı olarak, hepsine birden Allah'ın izniyle yeteriz. Türkiye'yi geriye götürmek istiyorlar. Türk milletinin sinir uçlarıyla oynuyorlar.

CHP Genel Başkanı, 2 Ağustos 2022 tarihinde Erzurum'a gelerek partisinin sözde grup toplantısında konuştu. Yalanlarına bin yalan kattı, istismarlarına yenilerini ekledi. Erzurum'la helalleşmeye, Erzurum'la barışmaya geldiğini söyledi. Bu ziyaret esnasında yürekli bir vatandaşımız, karşısına geçip niye PKK'yla ittifak yapıyorsunuz diye sordu mu? Elbette babayiğitçe sordu. Kılıçdaroğlu'nun çalımı ve dengesini bozdu. Peki Kılıçdaroğlu ne cevap verdi? 'Kim PKK'ya yandaş çıkıyorsa Allah belasını versin' dedi mi? Evet, yüzsüzce dedi. Biz 'hayır' diyelim, hayır gelsin başımıza. Bela anmak gibi bir derdimiz yok. Aynı Kılıçdaroğlu'nun, 28 Mayıs 2022 tarihinde partisinin belediye başkanlarının çalıştayının yapıldığı Van'da dediği aynen şuydu; 'Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız'. Ey Kılıçdaroğlu, bu yetkiyi nereden alıyorsunuz? Mahkeme misiniz? Hakim misiniz?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 2 Ağustos 2022 Salı günü buraya kadar gelip Erzurum Kongresi'nden bahsetmeye, Nutuk'tan pasajlar okumaya hakkı yoktur. Kaldı ki buna samimiyeti, mizacı, müktesebatı elvermeyecektir. 8 Eylül 2022 tarihinde Kılıçdaroğlu, gerçek niyetini açıkça deşifre etmiş ve şöyle demiştir; 'Sanıyor ki Osman Kavala da Selahattin Demirtaş da ben ettim sen etme diyecekler. Asla demezler. Haksız yere içeride tutulanlar, içeride kaldıkları süreyi göğüslerinde hep bir şeref madalyası olarak taşıyacaklardır'. Demek ki neymiş? Bir teröristin, bir casusun göğsüne şeref madalyasını layık gören, bu madalyayı asmak için fırsat kollayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başkası değilmiş. Erzurumlu vatandaşımızın sorusu yanlış mıdır? Yersiz midir? Elbette değildir.

"MİLLİ BEKAMIZ İÇİN BAŞKA BİR ALTERNATİF YOKTUR"

'O Biden ise ben Erdoğan'ım' diye irade, bizim cumhurbaşkanı adayımızdır. Milli bekamız için başka bir alternatif yoktur. Beka, var oluştur. Milli varlığımızın kesintiye uğramadan devamıdır. Bekamız tehlikeye girerse yok oluş kaçınılmazdır. Hatta mezarlarımızın bile talan edilmesi, makus kaderimiz olacaktır.

"ENFLASYON BUGÜN ARTTIYSA YARIN İNER"

Enflasyon bugün arttıysa yarın iner. Hayat pahalılığı bugün varsa yarın her şey ucuzlar. İşsizlik, yoksulluk, terör, gelir dağılımı adaletsizliği mutlaka kökünden çözülür. Biz, Cumhur İttifakı'yız, lider ülke Türkiye'nin mimarıyız."