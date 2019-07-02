Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Erken seçim yoktur, seçim sayfası 23 Haziranla birlikte 2023'e...
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Erken seçim yoktur, seçim sayfası 23 Haziranla birlikte 2023'e...

2 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Erken seçim yoktur, seçim sayfası 23 Haziranla birlikte 2023'e kadar kapanmıştır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Erken seçim yoktur, seçim sayfası 23 Haziranla birlikte 2023'e kadar kapanmıştır"
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:18 Kaynak: AA
Devlet Bahçeli, Politika
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