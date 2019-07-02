MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Erken seçim yoktur, seçim sayfası 23 Haziranla birlikte 2023'e...
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Erken seçim yoktur, seçim sayfası 23 Haziranla birlikte 2023'e kadar kapanmıştır"
MHP
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:18 Kaynak: AA
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
: "Erken seçim yoktur, seçim sayfası 23 Haziranla birlikte 2023'e kadar kapanmıştır"
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