MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ermenistan zulmünü ve hunhar suikastlarını lanetliyorum. - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ermenistan zulmünü ve hunhar suikastlarını lanetliyorum. Kalbimizin soydaşlarımızla birlikte attığını bu vesileyle ilan ediyorum. Ermeni çeteleri tarafından şehit edilen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da şifalar diliyorum. Karabağ Türk'ündür, Türk vatanıdır" dedi. - ANKARA