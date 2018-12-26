MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Esad Rejimi ile Hangi Bir Şart Altında Türkiye'nin Bir Diyalog...
1 saat önce
IHAAW103600-SIY/26-12-2018- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Esad rejimi ile hangi bir şart altında Türkiye'nin bir diyalog kurmasından yana değilim." 26.12.2018 10: 36: 00 TSI NNNN.
IHAAW103600-SIY/26-12-2018
- MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
: "Esad rejimi ile hangi bir şart altında Türkiye
'nin bir diyalog kurmasından yana değilim." 26.12.2018 10: 36: 00 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:42 Kaynak: İHA
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