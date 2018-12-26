Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Esad Rejimi ile Hangi Bir Şart Altında Türkiye'nin Bir Diyalog...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Esad Rejimi ile Hangi Bir Şart Altında Türkiye'nin Bir Diyalog...

1 saat önce

IHAAW103600-SIY/26-12-2018- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Esad rejimi ile hangi bir şart altında Türkiye'nin bir diyalog kurmasından yana değilim." 26.12.2018 10: 36: 00 TSI NNNN.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
IHAAW103600-SIY/26-12-2018

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Esad rejimi ile hangi bir şart altında Türkiye'nin bir diyalog kurmasından yana değilim." 26.12.2018 10: 36: 00 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:42 Kaynak: İHA

Turkish Seat Industry, Türkiye, Devlet Bahçeli, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ohal İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun Görev Süresi 1 Yıl Uzatıldı Son Dakika! Bahçeli'den Erdoğan'a Çağrı: İstanbul Ya da Ankara'da Küresel Güçler Zirvesi Yapılmalı

Metin Akpınar Hakkında Konuşan Bahçeli, Mussoli'nin Asıldığı Fotoğrafı Gösterip "Kendisine Yazık Etti" Dedi Bahçeli, Hulusi Akar'a Arşivinden Çıkardığı Fotoğrafla Destek Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 12:00:41. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Esad Rejimi ile Hangi Bir Şart Altında Türkiye'nin Bir Diyalog...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]