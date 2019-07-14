Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "FETÖ ile mücadele sonuna kadar sürdürülmelidir.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "FETÖ ile mücadele sonuna kadar sürdürülmelidir.

3 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "FETÖ ile mücadele sonuna kadar sürdürülmelidir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "FETÖ ile mücadele sonuna kadar sürdürülmelidir. Bu konuda tavsama olamaz, ihmal olamaz, hoşgörü olamaz, hatırlı ve arkası olan FETÖ'cülerin korunması veya kollanması diye bir şey söz konusu edilemez."
Devlet Bahçeli, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 01:56 Kaynak: AA
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