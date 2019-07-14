MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "FETÖ ile mücadele sonuna kadar sürdürülmelidir.
3 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "FETÖ ile mücadele sonuna kadar sürdürülmelidir.
MHP Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 01:56 Kaynak: AA
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
: "FETÖ ile mücadele sonuna kadar sürdürülmelidir. Bu konuda tavsama olamaz, ihmal olamaz, hoşgörü olamaz, hatırlı ve arkası olan FETÖ'cülerin korunması veya kollanması diye bir şey söz konusu edilemez."
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