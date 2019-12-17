MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "FETÖ ve PKK'ya tek laf edemeyenlerin demokrasi ve özgürlük... - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'FETÖ ve PKK'ya tek laf edemeyenlerin demokrasi ve özgürlük... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "FETÖ ve PKK'ya tek laf edemeyenlerin demokrasi ve özgürlük...

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "FETÖ ve PKK'ya tek laf edemeyenlerin demokrasi ve özgürlük yalanları tutmayacak, Türkiye geri adım atmayacaktır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "FETÖ ve PKK'ya tek laf edemeyenlerin demokrasi ve özgürlük yalanları tutmayacak, Türkiye geri adım atmayacaktır." - ANKARA

Devlet Bahçeli, PKK, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:27 Kaynak: İHA
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