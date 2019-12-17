Son Dakika › Politika › MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'FETÖ ve PKK'ya tek laf edemeyenlerin demokrasi ve özgürlük... - Son Dakika
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "FETÖ ve PKK'ya tek laf edemeyenlerin demokrasi ve özgürlük...
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "FETÖ ve PKK'ya tek laf edemeyenlerin demokrasi ve özgürlük yalanları tutmayacak, Türkiye geri adım atmayacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:27 Kaynak: İHA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "FETÖ ve PKK'ya tek laf edemeyenlerin demokrasi ve özgürlük yalanları tutmayacak, Türkiye geri adım atmayacaktır." - ANKARA
Son Dakika Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den yeni parti tepkisi: Kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir Bahçeli, "Gerekirse vekil veririz" diyen Akşener'e açtı ağzını yumdu gözünü: Siyasetin bir ahlakı olmalıdır Bahçeli'nin yeni parti sözlerine Babacan ve Davutoğlu cephesinden yanıt Kılıçdaroğlu'nda tutuklanan Urla Belediye Başkanı Oğuz'la ilgili açıklama: Tutuklanması yanlış