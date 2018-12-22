Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Fırat'ın Doğusu Yılan-çıyan Yuvası! Orası Firavun Sığınağı,...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Fırat'ın Doğusu Yılan-çıyan Yuvası! Orası Firavun Sığınağı,...

2 saat önce

IHAAW192558-SIY/22-12-2018- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Fırat'ın doğusu yılan-çıyan yuvası! Orası Firavun sığınağı, orası Yezid'in saklandığı delik. Orası kurumadıkça, baştan ayağa temizlenmedikçe ne huzur bulacağız, ne de güvenli olacağız.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,
IHAAW192558-SIY/22-12-2018

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Fırat'ın doğusu yılan-çıyan yuvası! Orası Firavun sığınağı, orası Yezid'in saklandığı delik. Orası kurumadıkça, baştan ayağa temizlenmedikçe ne huzur bulacağız, ne de güvenli olacağız. Milli beka için Fırat'ın doğusuna tam saha operasyon hayat memat meselesi" dedi. 22.12.2018 19: 25: 58 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:31 Kaynak: İHA

Devlet Bahçeli, Politika
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