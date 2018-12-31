MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Fırat'ın Doğusuna Yapılacak Haklı ve Meşru Harekâtla Milli...
57 dakika önce
IHAAW115536-SIY/31-12-2018- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Fırat'ın doğusuna yapılacak haklı ve meşru harekatla milli bekamız üzerinde oynanan oyunların bozulması, Münbiç'te sahne alan sinsi tiyatroların, kirli pazarlıkların, danışıklı dövüş süreçlerinin bitirilmesi milli gaye olmalıdır" dedi.
IHAAW115536-SIY/31-12-2018
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Fırat'ın doğusuna yapılacak haklı ve meşru harekatla milli bekamız üzerinde oynanan oyunların bozulması, Münbiç'te sahne alan sinsi tiyatroların, kirli pazarlıkların, danışıklı dövüş süreçlerinin bitirilmesi milli gaye olmalıdır" dedi. 31.12.2018 11: 55: 36 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:01 Kaynak: İHA
Milli Futbolcu Hakan Çalhanoğlu: İleride Galatasaray'da Oynamak İsterim
2018 A Milli Takıma Yaramadı
Muharrem İnce'nin "Apoletlerini Sökeceğim" Dediği Orgeneral İsmail Metin Temel, Görevden Alındı
Temizlikçi Kadın Boş Çikolata Kutusunu Aldığı İçin 16 Yıldır Çalıştığı Kurumdan Tazminatsız Kovuldu