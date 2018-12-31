Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Fırat'ın Doğusuna Yapılacak Haklı ve Meşru Harekâtla Milli...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Fırat'ın Doğusuna Yapılacak Haklı ve Meşru Harekâtla Milli...

57 dakika önce

IHAAW115536-SIY/31-12-2018- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Fırat'ın doğusuna yapılacak haklı ve meşru harekatla milli bekamız üzerinde oynanan oyunların bozulması, Münbiç'te sahne alan sinsi tiyatroların, kirli pazarlıkların, danışıklı dövüş süreçlerinin bitirilmesi milli gaye olmalıdır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,
IHAAW115536-SIY/31-12-2018

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Fırat'ın doğusuna yapılacak haklı ve meşru harekatla milli bekamız üzerinde oynanan oyunların bozulması, Münbiç'te sahne alan sinsi tiyatroların, kirli pazarlıkların, danışıklı dövüş süreçlerinin bitirilmesi milli gaye olmalıdır" dedi. 31.12.2018 11: 55: 36 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:01 Kaynak: İHA

Münbiç, Devlet Bahçeli, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Futbolcu Hakan Çalhanoğlu: İleride Galatasaray'da Oynamak İsterim 2018 A Milli Takıma Yaramadı

Muharrem İnce'nin "Apoletlerini Sökeceğim" Dediği Orgeneral İsmail Metin Temel, Görevden Alındı Temizlikçi Kadın Boş Çikolata Kutusunu Aldığı İçin 16 Yıldır Çalıştığı Kurumdan Tazminatsız Kovuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 12:58:44. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Fırat'ın Doğusuna Yapılacak Haklı ve Meşru Harekâtla Milli...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]