Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Fırat'ın Doğusuna Yapılacak Haklı ve Meşru Harekâtla Milli...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Fırat'ın Doğusuna Yapılacak Haklı ve Meşru Harekâtla Milli...

1 saat önce

IHAAW115536-SIY/31-12-2018- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Fırat'ın doğusuna yapılacak haklı ve meşru harekatla milli bekamız üzerinde oynanan oyunların bozulması, Münbiç'te sahne alan sinsi tiyatroların, kirli pazarlıkların, danışıklı dövüş süreçlerinin bitirilmesi milli gaye olmalıdır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,
IHAAW115536-SIY/31-12-2018

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Fırat'ın doğusuna yapılacak haklı ve meşru harekatla milli bekamız üzerinde oynanan oyunların bozulması, Münbiç'te sahne alan sinsi tiyatroların, kirli pazarlıkların, danışıklı dövüş süreçlerinin bitirilmesi milli gaye olmalıdır" dedi. 31.12.2018 11: 55: 36 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump, Türkiye'yi Yakından İlgilendiren Konuya Son Noktayı Koydu! Ünlü Sunucu, İç Çamaşırlı Fotoğrafıyla Kendine Hayran Bıraktı

Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 01:40:42. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Fırat'ın Doğusuna Yapılacak Haklı ve Meşru Harekâtla Milli...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]