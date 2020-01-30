MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Eylül 1922'de önüne serilen Yunan... - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Eylül 1922'de önüne serilen Yunan... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Eylül 1922'de önüne serilen Yunan...

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Eylül 1922'de önüne serilen Yunan bayrağını çiğnememiş, Yunan Kralı Konstantin'in aşağıların aşağısı durumuna düşmemişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Eylül 1922'de önüne serilen Yunan bayrağını çiğnememiş, Yunan Kralı Konstantin'in aşağıların aşağısı durumuna düşmemişti. ve demişti ki, 'Bayrak bir milletin onurudur. Ne olursa olsun yerlere serilemez ve çiğnenemez'." - ANKARA

Mustafa Kemal Atatürk, Devlet Bahçeli, Eylül, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:43 Kaynak: İHA
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