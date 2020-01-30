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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Eylül 1922'de önüne serilen Yunan...
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Eylül 1922'de önüne serilen Yunan bayrağını çiğnememiş, Yunan Kralı Konstantin'in aşağıların aşağısı durumuna düşmemişti.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:43 Kaynak: İHA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Eylül 1922'de önüne serilen Yunan bayrağını çiğnememiş, Yunan Kralı Konstantin'in aşağıların aşağısı durumuna düşmemişti. ve demişti ki, 'Bayrak bir milletin onurudur. Ne olursa olsun yerlere serilemez ve çiğnenemez'." - ANKARA
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