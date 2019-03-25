MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Gece Gündüz Cumhur İçin Çırpınmalıyız, Türkiye'nin Tarihsel...
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IHAAW152348-SIY/25-03-2019- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Gece gündüz cumhur için çırpınmalıyız, Türkiye'nin tarihsel hakları, milletimizin tertemiz umutları, şehirlerimizin bereket ve birliği için 7/24 gereğini yapmalıyız.
IHAAW152348-SIY/25-03-2019
- MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
: "Gece gündüz cumhur için çırpınmalıyız, Türkiye
'nin tarihsel hakları, milletimizin tertemiz umutları, şehirlerimizin bereket ve birliği için 7/24 gereğini yapmalıyız. Durmak yok, beklemek yok, gecikmek yok, gevşemek yok, geriye düşmek asla yok. İnandık, inşallah kazanacağız." 25.03.2019 15: 23: 48 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:29 Kaynak: İHA
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