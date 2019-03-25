Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Gece Gündüz Cumhur İçin Çırpınmalıyız, Türkiye'nin Tarihsel...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Gece Gündüz Cumhur İçin Çırpınmalıyız, Türkiye'nin Tarihsel...

43 dakika önce

IHAAW152348-SIY/25-03-2019- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Gece gündüz cumhur için çırpınmalıyız, Türkiye'nin tarihsel hakları, milletimizin tertemiz umutları, şehirlerimizin bereket ve birliği için 7/24 gereğini yapmalıyız.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
IHAAW152348-SIY/25-03-2019

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Gece gündüz cumhur için çırpınmalıyız, Türkiye'nin tarihsel hakları, milletimizin tertemiz umutları, şehirlerimizin bereket ve birliği için 7/24 gereğini yapmalıyız. Durmak yok, beklemek yok, gecikmek yok, gevşemek yok, geriye düşmek asla yok. İnandık, inşallah kazanacağız." 25.03.2019 15: 23: 48 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:29 Kaynak: İHA

Türkiye, Devlet Bahçeli, Politika
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