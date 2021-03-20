MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Gergerlioğlu'na tepki Açıklaması - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Gergerlioğlu'na tepki Açıklaması

20.03.2021 16:05
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Gergerlioğlu'na tepki Açıklaması, System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili, "Bu şahıs ilk günden itibaren direnişe geçmiş, TBMM'yi terk etmeyerek milli iradeye kafa tutmuştur.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili, "Bu şahıs ilk günden itibaren direnişe geçmiş, TBMM'yi terk etmeyerek milli iradeye kafa tutmuştur. Bu olacak ve sineye çekilecek bir şey değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Nevruz'u kutlayan Bahçeli, "Öyle günler, öyle bayramlar vardır ki milli birliğin dayanağı, milli varlığın kaynağı, milli dirilişin kıvancıdır. Nevruz, işte böylesi bir bayramın adıdır. Nevruz uyanıştır, canlılıktır, kaynaşmadır, kucaklaşmadır, kutlu bir toparlanışın simgesidir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Türk milletinin Nevruz ile yeni ve umut dolu günlerin geleceğine inandığını ve bu tarih ve kültür hazinesini bugüne kadar imrenilecek bir heyecanla ve yüksek hedefler eşliğinde yaşattığını anımsattı.

Nevruz'un aynı zamanda baharın müjdecisi, barışın ve kardeşliğin müellifi olduğuna işaret eden Bahçeli, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hoşgörü arayan Nevruz'un mesajlarına bakmalıdır, bereket ve bolluk özlemi çeken Nevruz'un ruhuna odaklanmalıdır. Nevruz Bayramı, Türk'ün bahar bayramıdır, Türk milletinin yeni günü, ilkyazı, taze yılıdır. Ergenekon'dan çıkış, bozkurdun geleceğe yürüyüşü Nevruz'la başlamıştır. Balkanlar'dan Turan coğrafyasına kadar kutlanan Nevruz Bayramı, ayrılığa, ayrımcılığa, bölücülüğe, bölünmeye, nifaka ve şiddet niyetlerine karşı güvence, Türklüğün tarihin derinliklerinden gelen kültürel gücüdür. Nevruz'da yakılan ateşler ise kötülüğün defini hedeflemektedir."

Bahçeli açıklamasında, "Nevruz münasebetiyle yakılan her ateş temizliğe biraz daha yaklaşmaktır." ifadelerine yer vererek görüşlerini şöyle paylaştı:

"Neşe ve sevinç halkaları üzerimizde oyun oynayan hain çevrelere karşı muazzam bir direncin ifadesidir. Nevruz biziz, biz Türk milletiyiz. Cemrelerin düşmesiyle ayaklanan doğa Nevruz'la yeşile bürünecektir. Güneşin Koç burcuna girdiği Nevruz Bayramı'nın, yani yeni günün, iç barış ve huzur ortamımızın çelikleşmesine, birlik ve kardeşliğimizin çevikleşmesine, Türk ve İslam coğrafyalarının huzur ve selamete kavuşmasına vesile olmasını diliyorum. Nevruz Bayramı'mız kutlu olsun. Niyazım odur ki, Cenabıallah Türk milletinin varlığını ilanihaye korusun. Nevruz'u devlete ve millete meydan okuma fırsatı gören bölücülere karşı biriz, beraberiz, Allah'ın izniyle tahriklere, tacizlere, karanlık kampanyalara asla prim vermeyeceğiz."

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Geçen hafta HDP Milletvekili Ö. Faruk Gergeroğlu'nun milletvekilliği düşürülmüş, adalet ve hukuk harfiyen uygulanmıştır. Fakat bu şahıs ilk günden itibaren direnişe geçmiş, TBMM'yi terk etmeyerek milli iradeye kafa tutmuştur. Bu olacak ve sineye çekilecek bir şey değildir. Bu bölücünün milletvekilliği düşürüldüğüne göre, Gazi Meclis'te bulunma, yasama faaliyetlerine katılma hakkı artık söz konusu bile olamayacaktır. TBMM'ne yer yatağı serip sabahlamak ve bunu da nevi şahsına münhasır bir eylem olarak takdim etmek yasa dışıdır ve gayri meşrudur. Her önüne gelen, her keyfi yeten, her canı sıkılan TBMM'ye yatak serip gecelerse, bunu da bir hak arayışı veya protesto şekli halinde gösterirse, vekaletini üstlendiğimiz aziz milletimize ne diyeceğiz, bu çarpık ve çirkin tabloyu nasıl izah edeceğiz? TBMM, bir eylem sahası, bölücülerin yatakhanesi, kanun kaçaklarının sığınma alanı değildir. Büyük Türk milletinin kalbinde bir hançerin yuvalanmasına göz yumulamaz, tahammül edilemez, sabır gösterilemez. TBMM'de yer yatağı sermek demokrasiye sürülmüş kara bir lekedir."

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a çağrıda bulunan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Yer yatağı derhal kaldırılmalı, milletvekilliği düşürülen kirli şahıs Gazi Meclis'ten behemehal çıkarılmalıdır. Taviz, teslimiyeti getirir. Teslimiyet ise boyun eğmedir. Buna da hiç kimsenin hakkı yoktur. Şayet TBMM Başkanı'nın yetkisi bu konuda sınırlıysa, süratle hazırlanacak bir maddelik kanun teklifinin Genel Kurul'da kabulüyle birlikte Gergerlioğlu'nun yer yatağı ile beraber Meclis'in kapısının önüne koyulması mümkündür ve konu acildir. Gergeroğlu'nun milletvekilliği düşünce Gül'en yüzü asılan, HDP'nin kapatılmasıyla ilgili dava açılmasından rahatsızlık duyan 11. Cumhurbaşkanına diyeceğim de şudur: Artık Güroymak'a Norşin diyen yoktur, o günler geçmiştir. Gül diye dikeni yutturanlar kalmamıştır. 11. Cumhurbaşkanına tavsiyem, eğer çok üzüldüyse HDP'ye veya CHP'ye katılması isabetli ve tutarlı bir davranış olacaktır. Hatta çok da yakışacaktır, nitekim tencere yuvarlanıp kapağını bulacaktır."

Halkların Demokratik Partisi, Devlet Bahçeli, Milletvekili, Adalet, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Gergerlioğlu'na tepki Açıklaması - Son Dakika


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