Son Dakika › Politika › MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'Gerektiği takdirde Libya'ya asker gönderme seçeneği mutlaka... - Son Dakika
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Gerektiği takdirde Libya'ya asker gönderme seçeneği mutlaka...
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Gerektiği takdirde Libya'ya asker gönderme seçeneği mutlaka gündeme alınmalı ve gereği cesaretle yapılmalıdır.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:26 Kaynak: İHA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Gerektiği takdirde Libya'ya asker gönderme seçeneği mutlaka gündeme alınmalı ve gereği cesaretle yapılmalıdır." - ANKARA
Son Dakika Eminönü'nde 55 metrelik tünel kazınca gözaltına alındı Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı Bahçeli'nin yeni parti sözlerine Babacan ve Davutoğlu cephesinden yanıt TÜİK'in asgari ücret önerisine sendikalardan ilk tepki: Beklentimizin çok altında