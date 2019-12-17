MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Gerektiği takdirde Libya'ya asker gönderme seçeneği mutlaka... - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'Gerektiği takdirde Libya'ya asker gönderme seçeneği mutlaka... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Gerektiği takdirde Libya'ya asker gönderme seçeneği mutlaka...

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Gerektiği takdirde Libya'ya asker gönderme seçeneği mutlaka gündeme alınmalı ve gereği cesaretle yapılmalıdır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Gerektiği takdirde Libya'ya asker gönderme seçeneği mutlaka gündeme alınmalı ve gereği cesaretle yapılmalıdır." - ANKARA

Devlet Bahçeli, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:26 Kaynak: İHA
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