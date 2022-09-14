MHP Genel Başkanı Bahçeli, Güreş Federasyonu Başkanı Eroğlu'na kutlama mesajı gönderdi - Son Dakika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Güreş Federasyonu Başkanı Eroğlu'na kutlama mesajı gönderdi

14.09.2022 15:46
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Güreş Federasyonu Başkanı Eroğlu'na kutlama mesajı gönderdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Dünya Güreş Şampiyonası'nda şampiyon olması dolayısıyla Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu'na tebrik mesajı gönderdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Dünya Güreş Şampiyonası'nda şampiyon olması dolayısıyla Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu'na tebrik mesajı gönderdi.

Bahçeli, mesajında, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda, 130 kiloda 5. kez dünya şampiyonluğu kazanan Rıza Kayaalp ve 82 kiloda altın madalya kazanan Burhan Akbudak ile Güreş Milli Takımı'nı kutladı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Al bayrağımızı dalgalandırıp, Milli Marş'ımızı dinleterek göğsümüzü kabartan güreşçilerimizi alınlarından öpüyorum. Bu başarılarda emeği bulunan şahsınız ve yönetim kurulunuz ile teknik heyeti tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Devlet Bahçeli, Şeref Eroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP Genel Başkanı Bahçeli, Güreş Federasyonu Başkanı Eroğlu'na kutlama mesajı gönderdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Bahçeli, Güreş Federasyonu Başkanı Eroğlu'na kutlama mesajı gönderdi - Son Dakika
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