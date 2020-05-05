MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündemi değerlendirdi Açıklaması

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Her kim darbeyi aklından geçiriyorsa, sokaklardan, silahlardan ve zorbalıktan iktidar çıkarmayı hayal ediyorsa bunun en acıklı bedeline katlanmayı da göze almalıdır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Her kim darbeyi aklından geçiriyorsa, sokaklardan, silahlardan ve zorbalıktan iktidar çıkarmayı hayal ediyorsa bunun en acıklı bedeline katlanmayı da göze almalıdır." ifadesini kullandı.

Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamayla gündemi değerlendirdi.

Açıklamasında "Türk milletine mensubiyeti ağır yaralı zevat, zihniyet ve ziyankar çevrelerin meşum ve melun emelleri son zamanlarda dikkat çekici şekilde artış göstermektedir." ifadelerine yer veren Bahçeli, Türkiye'yi kötülemek, hatta kundaklamak maksadıyla kuyruğa girenlerin söz, yazı, değerlendirme, analiz ve yorumlarının, "karanlık bir propagandanın ara durakları" olduğunu belirtti.

Bu çevrelerin freninin boşaldığını, fikirlerinin boyandığını ve gerçek yüzlerinin bir kez daha deşifre edildiğini aktaran Bahçeli, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Amacı malum ve mahsurlu yabancı vakıflardan birisinin Türkiye'yi ılımlı otokrasi, defakto diktatörlük olarak tarif ve takdimi bayat ve bağnaz bir isnat olmasının yanında utanç verici bir iftiradır.

Ülkemizin demokrasi seviyesini tartışmaya açan yerli ve yabancı çıkar gruplarının kime ve neye hizmet ettikleri vicdan sahibi her insanımız tarafından bilinmektedir.

Zira her şey gün gibi ortadadır."

Türkiye ekonomisini karalama kampanyasına refakat edenlere de tepki gösteren Bahçeli, şu görüşleri dile getirdi:

"Ana faillerin hem ülke içinden hem ülke dışından eş zamanlı olarak harekete geçmeleri alçak bir senaryonun tedavül ve temin çabasından başka bir anlama gelmeyecektir.

Almanya'da yayımlanan günlük bir gazetede Türkiye'nin ekonomik iflasından bahsedilmesi, yeni tip koronavirüs konusunda vahim hataların yapıldığının iddia edilmesi iğrenç bir tertip ve tezgaha işarettir."

"Türkiye alenen hedefte"

Bahçeli, Türkiye'nin alenen hedefte olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kirli ve kindar hedefler birer birer açığa çıkmaktadır.

Kovid-19'a karşı hayranlık uyandıran bir mücadelenin varlığı biliniyor ve belgeleniyorken ülkemizin itibar ve saygınlığına gölge düşürmeye gayret edenler kesinlikle iyi niyetli ve namuslu duruş sergilememektedir.

Türkiye ekonomisinin zorlu dalgalanmalara maharetle direnmesi, alınmış kararlı ve dirayetli tedbirlerin zamanında ve cesaretle devreye alınması iç ve dış odakları çılgına çevirmektedir."

Devlet Bahçeli, zorluklara rağmen Türk ekonomisinin çelik gibi olduğunu belirterek, ekonomi yönetiminin de çevik ve milli olduğunu vurguladı.

Koronavirüs salgınında vaka ve vefat sayısının inişe geçmesi, yoğun bakım ve entübe sayısının her gün biraz daha azalıp zayıflamasının pek çok çevreyi derinden sarstığını ileri süren Bahçeli, "İstiyorlar ki Türkiye habis virüse karşı atıl ve aciz duruma düşüp boyun eğsin.

Bekliyorlar ki sosyal, ekonomik ve siyasal dengeler baştan ayağa bozulup buhran hakimiyet kursun." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'de iktidar bellidir, görev süresi 5 yıldır"

Bahçeli, böylesi bir ortamda CHP'li siyasetçilerin demokrasi dışı özlemlerde bulunduğunu iddia ederek şunları kaydetti:

"Zilletin çamuruna bulanmış gazete, dergi, internet sitesi ve bazı köşe yazarlarının 'Yeni bir zihniyet ve çağdaş siyasi iktidarı şart' ifadeleri milli irade düşmanlığının nasıl da tavan yaptığına en açık delildir. CHP demokrasi hazımsızlarının kervan başıdır.

İktidar hedefine ulaşabilmek için sandığın dışında yol arayanlar, buna davetiye çıkaranlar, Türkiye aleyhine işbirlikçiliğe talip olup beşinci kol faaliyeti yapanlar sadece demokrasiye hasım değil aynı zamanda Türkiye'nin de karşısında birikmiş emperyalizmin taşeronlarıdır."

Türkiye'de iktidar bellidir ve görev süresi beş yıldır." ifadesini kullanan MHP Genel Başkanı Bahçeli, görüşlerini şöyle açıkladı:

"TBMM'de Cumhur İttifakı'nın milletvekili sayısı 341, zillet şemsiyesi altında toplananların sayısı 236'dır.

Seçilmiş cumhurbaşkanı ve hükümeti görevinin başındadır.

2023 yılının Haziran ayına kadar da seçim yoktur.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 667 gündür, yani 1 sene 9 ay 27 gündür başarıyla devrededir.

Hamd olsun yeni sistemin kurum, kural ve ilkelerinden mülhem temeli sağlam, uygulaması sağlıklı, sonuçları da göz kamaştırıcıdır."

CHP'li siyasetçilerin demokrasi harici yöntemlerden medet umduğunu ve bunu "Bir şekilde iktidar değişikliği" sözleriyle dile getirdiğini belirten Bahçeli, milli egemenlik mantığı çerçevesinde bunun imkansız olduğunun altını çizdi. Bahçeli, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Darbeci geleneğin siyaset ayağı olan CHP suçüstü yakalanmıştır.

Türkiye'de sandık dışında iktidar nasıl olacaktır?

Bunu kim ya da kimler yapabilecektir?

Cumhur İttifakı'nın bileği bükülmeden, Türk milleti diz çöktürülmeden gayrimeşru iktidar gayesi nasıl hayat ve zemin bulacaktır? Her kim darbeyi aklından geçiriyorsa, sokaklardan, silahlardan ve zorbalıktan iktidar çıkarmayı hayal ediyorsa bunun en acıklı bedeline katlanmayı da göze almalıdır."

Maske dağıtılmadığı şikayetinde bulunan CHP sözcülerine de tepki gösteren Bahçeli, "Aslında yüzlerine taktıkları ihanet maskesini dert ve mesele etmeleri siyasi ve ahlaki tutarlılık gereğidir.

Cumhur İttifakı yoluna ve Türkiye'ye hizmetine azimle, inançla, imanla devam edecektir." değerlendirmesini yaptı.

Bahçeli, darbe sevdalıları ve demokrasi katillerinin her zaman karşılarında Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhur İttifakını bulacağını vurgulayarak, "Hiç kimse hayale kapılmamalıdır.

Hiç kimse yanlış hesap yapmamalıdır.

Niyet sahiplerini uyarıyorum, kaosa ve krize oynayanların yatacak, sığınacak, kaçacak yerleri asla olamayacaktır.

Nitekim 15 Temmuz'da hainlerin başına gelenlerin mislisi kendi başlarına gelecektir." ifadelerine yer verdi.

Devlet Bahçeli, Türkiye, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 04:00 Kaynak: AA


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