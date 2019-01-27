Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Hem Dava Adamı Hem de İnsan Azmanı Olunmaz. Hem Ülkücü Hem...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Hem Dava Adamı Hem de İnsan Azmanı Olunmaz. Hem Ülkücü Hem...

57 dakika önce

IHAAW184902-SIY/27-01-2019- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Hem dava adamı hem de insan azmanı olunmaz. Hem ülkücü hem eyyamcı ve entrikacı olunmaz." 27.01.2019 18: 49: 02 TSI NNNN.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
IHAAW184902-SIY/27-01-2019

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Hem dava adamı hem de insan azmanı olunmaz. Hem ülkücü hem eyyamcı ve entrikacı olunmaz." 27.01.2019 18: 49: 02 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:56 Kaynak: İHA

Politika
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