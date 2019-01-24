MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Hiçbir Hain Aklından Çıkarmasın Ki Sınırda Nöbete İhtiyaç Varsa...
2 saat önce
IHAAW140939-SIY/24-01-2019- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Hiçbir hain aklından çıkarmasın ki sınırda nöbete ihtiyaç varsa bir sela yeter bu millete" dedi.
IHAAW140939-SIY/24-01-2019
- MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, "Hiçbir hain aklından çıkarmasın ki sınırda nöbete ihtiyaç varsa bir sela yeter bu millete" dedi. 24.01.2019 14: 09: 39 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:15 Kaynak: İHA
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