Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Hiçbir Hain Aklından Çıkarmasın Ki Sınırda Nöbete İhtiyaç Varsa...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Hiçbir Hain Aklından Çıkarmasın Ki Sınırda Nöbete İhtiyaç Varsa...

2 saat önce

IHAAW140939-SIY/24-01-2019- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Hiçbir hain aklından çıkarmasın ki sınırda nöbete ihtiyaç varsa bir sela yeter bu millete" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,
IHAAW140939-SIY/24-01-2019

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Hiçbir hain aklından çıkarmasın ki sınırda nöbete ihtiyaç varsa bir sela yeter bu millete" dedi. 24.01.2019 14: 09: 39 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:15 Kaynak: İHA

Devlet Bahçeli, Politika
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