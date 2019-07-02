MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Hükümet sistemi tartışmasının yeni baştan açılmasının ne ülkeye...
19 dakika önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Hükümet sistemi tartışmasının yeni baştan açılmasının ne ülkeye ne millete ne de demokrasiye yararı olmayacaktır.
MHP
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:04 Kaynak: AA
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
: "Hükümet
sistemi tartışmasının yeni baştan açılmasının ne ülkeye ne millete ne de demokrasiye yararı olmayacaktır."
Devlet Bahçeli, Davutoğlu ve Gül'ün "yeni parti" girişimlerini eleştirdi
İllerin vekil sayısı değişti! 3 il arttı, 2 il düştü
"Ayrım yapmayacağım" diyen İmamoğlu ziyaretlere Kaftancıoğlu ile başladı
Sular çekilince ortaya çıkan otomobil, jandarma ekiplerini harekete geçirdi