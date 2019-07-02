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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Hükümet sistemi tartışmasının yeni baştan açılmasının ne ülkeye...

19 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Hükümet sistemi tartışmasının yeni baştan açılmasının ne ülkeye ne millete ne de demokrasiye yararı olmayacaktır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Hükümet sistemi tartışmasının yeni baştan açılmasının ne ülkeye ne millete ne de demokrasiye yararı olmayacaktır."
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:04 Kaynak: AA
Devlet Bahçeli, Hükümet, Politika
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