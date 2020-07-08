MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Hükümetten desteğimizi çekmemizi isteyen hamiyet ve haysiyet... - Son Dakika
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Hükümetten desteğimizi çekmemizi isteyen hamiyet ve haysiyet...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Hükümetten desteğimizi çekmemizi isteyen hamiyet ve haysiyet özürlülerin hangi karanlık çetelerin tekelinde ve tembihiyle siyasete sürüldükleri herkesin malumudur"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Hükümetten desteğimizi çekmemizi isteyen hamiyet ve haysiyet özürlülerin hangi karanlık çetelerin tekelinde ve tembihiyle siyasete sürüldükleri herkesin malumudur" - ANKARA
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9.07.2020 02:13:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Hükümetten desteğimizi çekmemizi isteyen hamiyet ve haysiyet... - Son Dakika