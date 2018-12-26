MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Hulusi Akar Paşa, Kur'an'a Sahip Çıkmıştır, Bayrağa Sahip...
1 saat önce
IHAAW104814-SIY/26-12-2018- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Hulusi Akar Paşa, Kur'an'a sahip çıkmıştır, bayrağa sahip çıkmıştır, silaha sahip çıkmıştır.
IHAAW104814-SIY/26-12-2018
- MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
: "Hulusi Akar
Paşa, Kur'an'a sahip çıkmıştır, bayrağa sahip çıkmıştır, silaha sahip çıkmıştır." 26.12.2018 10: 48: 14 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:55 Kaynak: İHA
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