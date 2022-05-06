MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Biz herkesin ederini de, giderini de, ciğerini de iyi biliriz" - Son Dakika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Biz herkesin ederini de, giderini de, ciğerini de iyi biliriz"

06.05.2022 15:34
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Biz herkesin ederini de, giderini de, ciğerini de iyi biliriz"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Biz herkesin ederini de, giderini de, ciğerini de iyi biliriz.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Biz herkesin ederini de, giderini de, ciğerini de iyi biliriz. Sudan sebeplerle, fuzuli polemiklerle, sipariş gayelerle Türk devletine cephe açıp terör örgütlerinin ümidi olanlara bu aziz vatanı heba ve heder ettirmeyiz" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı önüne gitmesine ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Türkiyemiz maksadı bulanık, meşrebi buruşuk, meselesi bunalım çıkarmak olan müflis odaklar eliyle karanlık bir ortama sürüklenmek, kavga ve kargaşa iklimine sokulmak istenmektedir. Kaldı ki dış tazyik ve telkinlerin refakatiyle Türkiye Cumhuriyeti'ne meydan okunmaktadır. Türk milleti gelişmeleri kaygıyla takip etmektedir. Nereye ve hangi çevrelere hizmetkarlık yaptıkları sır olmayan menfur zihniyetlerin siyasi kamuflaja bürünerek sokak üslubuna heveslenmeleri, bu vesileyle toplum huzurunu zehirleme teşebbüsleri çok ciddi bir tehdittir. Sayın İçişleri Bakanımızın ve İçişleri Bakanlığımızın hedef alınması, saat 11 randevusuyla bakanlık çevresine yığınak yapılması vaka-ı adiyeden bir olay şeklinde görülemeyecektir" ifadelerine yer verdi.

Milli güvenliği müdafaa eden kurum ve kuruluşların polemiklerin içine çekilmesinin komplo olduğuna dikkati çeken Bahçeli, şunları kaydetti:

"Başta İçişleri Bakanımız olmak üzere terörle mücadeleyi inançla, imanla ve iradeyle yürüten kim varsa milletimizin desteği sonuna kadar arkalarındadır. Bu saygın isimlere kim ya da kimler hakarete yeltenmişse hepsini birden şiddetle kınadığımız ve kınayacağımız tartışmasızdır. İçişleri Bakanımızın ismi Süleyman Soylu'dur. Bakanlık önünde pespaye görüntüler eşliğinde magandalık yapanlar, anarşist yöntemlere müracaat edenler ateşle oynayan provokatörlerdir. Türk milleti Soylu duruşu da bilmekte, lekeli ve gölgeli müfterileri de görmektedir. Biz herkesin ederini de, giderini de, ciğerini de iyi biliriz. Sudan sebeplerle, fuzuli polemiklerle, sipariş gayelerle Türk devletine cephe açıp terör örgütlerinin ümidi olanlara bu aziz vatanı heba ve heder ettirmeyiz."

(Mevlüt İşli - İHA)

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Biz herkesin ederini de, giderini de, ciğerini de iyi biliriz
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Biz herkesin ederini de, giderini de, ciğerini de iyi biliriz
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Biz herkesin ederini de, giderini de, ciğerini de iyi biliriz

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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