Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İlçelerde Başarı Kazanıp Büyükşehirde Kaybetmek Normal ve Kabul...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İlçelerde Başarı Kazanıp Büyükşehirde Kaybetmek Normal ve Kabul...

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İlçelerde başarı kazanıp büyükşehirde kaybetmek normal ve kabul edilebilir değil. Netice demokrasi açığı, sistem arızasıdır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İlçelerde başarı kazanıp büyükşehirde kaybetmek normal ve kabul edilebilir değil. Netice demokrasi açığı, sistem arızasıdır. Sistem sorunu çözülmeli" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:06 Kaynak: İHA

Devlet Bahçeli, Politika
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