MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İlçelerde Başarı Kazanıp Büyükşehirde Kaybetmek Normal ve Kabul...
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İlçelerde başarı kazanıp büyükşehirde kaybetmek normal ve kabul edilebilir değil. Netice demokrasi açığı, sistem arızasıdır.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İlçelerde başarı kazanıp büyükşehirde kaybetmek normal ve kabul edilebilir değil. Netice demokrasi açığı, sistem arızasıdır. Sistem sorunu çözülmeli" dedi. - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:06 Kaynak: İHA
Bahçeli'den Çok Konuşulacak Yeni Seçim Sistemi Önerisi: Sadece Büyükşehir Belediye Başkanı Seçelim
Rusya Federasyonu Komünist Partisi'nden Fatih Mehmet Maçoğlu'na Tebrik!
Ankarada'ki Gar Patlamasında Kızını Kaybeden Hatice Çevik, HDP'den Başkan Seçildi
Fatih Altaylı, İsim İsim Sayıp Yeni Parti'yle İlgili Tarih Verdi