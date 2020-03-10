MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İnsan haklarını yok sayan ve sınırlarına gelen mazlumlara... - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'İnsan haklarını yok sayan ve sınırlarına gelen mazlumlara... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İnsan haklarını yok sayan ve sınırlarına gelen mazlumlara...

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İnsan haklarını yok sayan ve sınırlarına gelen mazlumlara düşmanca saldıran Yunanistan'ın Avrupa Birliği tarafından desteklenip arka çıkılması barbarlığa ortaklıktır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İnsan haklarını yok sayan ve sınırlarına gelen mazlumlara düşmanca saldıran Yunanistan'ın Avrupa Birliği tarafından desteklenip arka çıkılması barbarlığa ortaklıktır."

Devlet Bahçeli, Avrupa Birliği, Yunanistan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Merkel'den Türkiye hamlesi: AB-Türkiye anlaşmasını yeni bir düzeye getirmek için her türlü çabayı göstereceğim
Yunanistan hudut birlikleri mültecileri engellemek için sınır hattına siper kazıyor Olympiakos'un sahibi Evangelos Marinakis, koronavirüse yakalandı Mültecilerin akın ettiği Midilli Adası'nda ilk koronavirüs vakası görüldü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 17:32:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İnsan haklarını yok sayan ve sınırlarına gelen mazlumlara... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]