MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İP'in başındaki şahıs mitili İmralı'ya attığımızı söylediğine...
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İP'in başındaki şahıs mitili İmralı'ya attığımızı söylediğine göre buna şahit olmuştur.
MHP
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:43 Kaynak: AA
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
: "İP'in başındaki şahıs mitili İmralı
'ya attığımızı söylediğine göre buna şahit olmuştur.
Ya İmralı'da nöbete girmiş ya Pensilvanya'dan sufle almış ya da aklını ve anılarını bedeli mukabilince efendilerine devretmiştir"
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