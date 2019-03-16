MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İsimleri 5 Harften Oluşan 3'lü Çete Var Ya; Milletin Başına...
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İsimleri 5 harften oluşan 3'lü çete var ya; milletin başına püsküllü beladır.
MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
: "İsimleri 5 harften oluşan 3'lü çete var ya; milletin başına püsküllü beladır. Yanlarına bölücü ortakları HDP
'yi almışlar, karanlığa doğru yolculuğa çıkmışlardır. Türkiye
'ye tuzak kuran, Türk milletini uçuruma çekmek isteyen bu zillettir"
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 05:39 Kaynak: AA
Genç Kızları Dövüp Taciz Eden Magandaya 63 Yıl Hapis Cezası Verildi
Ünlü Market Zinciri Adese, 3 Şubesini Daha Kapattı
Türkiye'nin En Borçlu Belde Belediyesiydi, 10 Senede İmkansızı Başardılar