Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İsimleri 5 Harften Oluşan 3'lü Çete Var Ya; Milletin Başına...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İsimleri 5 Harften Oluşan 3'lü Çete Var Ya; Milletin Başına...

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İsimleri 5 harften oluşan 3'lü çete var ya; milletin başına püsküllü beladır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İsimleri 5 harften oluşan 3'lü çete var ya; milletin başına püsküllü beladır. Yanlarına bölücü ortakları HDP'yi almışlar, karanlığa doğru yolculuğa çıkmışlardır. Türkiye'ye tuzak kuran, Türk milletini uçuruma çekmek isteyen bu zillettir"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 05:39 Kaynak: AA

Politika
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