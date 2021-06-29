MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Üniversite sınavı tamamen kaldırılmalıdır" - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye sınavsız üniversiteye geçişi başarabilecek üniversite zenginliğine ve yeterliliğine sahiptir. Şüphesiz çoktan seçmeli test soruları ile Türk gençliğinin karakter ve kabiliyetini değerlendiremeyiz, onları bir nevi yarış atı gibi göremeyiz."

"Üniversite sınavı tamamen kaldırılmalıdır."

"İstikbalimizin güvenceleri sevgili gençleri kuru kuruya değil, onların gerçek ihtiyaç ve taleplerini karşılayarak tutarlılığımızı ve onlara yönelik vefamızı gösterebiliriz. Bu düşünceden hareketle siyasi muhataplarımıza çağrımdır: Gelin bu üniversite sınavlarını kaldıralım. Gençlerimizi daha fazla yormayalım, bunaltmayalım. Onların sosyal, ekonomik ve psikolojik sorun yaşamalarına müsaade etmeyelim."

"(Katarlıların sınavsız tıp okuma iddiaları) Yükseköğretim kurumları sınavın bir gün öncesinde kurgulanan algı operasyonu ile yalan bir haber servis edilmişti. İddia şuydu: Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecekti. Niyeti bazı kötü gazeteler mal bulmuş mağribi gibi hemen bu yalanı körüklediler. Bu çarpıtmanın iç yüzünü, doğruluğunu, yanlışlığını analiz etmeye gerek duymadan aceleyle devreye giren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cuma günü, Twitter mesajı ile gençlerimizi galeyana getirmek için fitne tezgahını açtı."

"(Katarlıların sınavsız tıp okuma iddiası) YKS'ye bir gün kala gençlerimizi kışkırtmaya, tahrikleri diri tutmaya, asparagas bir haberi yaymaya niyetlenen Kılıçdaroğlu, yaş tahtaya basmakla kalmadı, kendini de rezil etti. Kazın ayağı hiç de Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi değildi. Yalan makinesi yine tekleyip su kaynattı."

"Türkiye ile Katar devleti hükumeti arasında askeri alanda eğitim, teknik ve bilimsel iş birliği anlaşmaları 27 Mayıs 2007 tarihinde imzalanmıştı. Bu anlaşmanın hükümleri dikkate alınıp askeri sağlık alanında iş birliği tesis etmeyi arzu ederek 2 Mart 2021 tarihinde imzalanan Türkiye ile Katar arasında askeri sağlık alanında eğitim ve iş birliği protokolü kapsamında sadece askeri personelin Türkiye'de eğitim alması kararlaştırılmıştır."

-İHA-