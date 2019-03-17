MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İzmir'i Hiç Kimse Çantada Keklik Görmesin.
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İzmir'i hiç kimse çantada keklik görmesin.
MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
: " İzmir
'i hiç kimse çantada keklik görmesin. İzmir'i hiç kimse arka bahçesi zannetmesin. Güzel İzmir'de bir şey değişecek, bu suretle her şey değişecektir. Şımaranlara, yolunu şaşıranlara, 12 Eylül
zulmünün mirasçılarına İzmir sırtını dönmeli, daha müreffeh, geleceği daha güçlü bir yönetime daha fazlasını yapacak bir iradeye kucağını açmalıdır."
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 03:25 Kaynak: AA
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