MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: (Joe Biden'in açıklamaları) "Bu şahsın Türkiye Cumhuriyetinin... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: ( Joe Biden'in açıklamaları) "Bu şahsın Türkiye Cumhuriyetinin varlığına, egemenlik haklarına, milli iradenin takdir ve tercihine saldırısı ancak düşmanlık olarak değerlendirilecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmeyi hedeflemesi, bunu darbeyle değil de muhalefeti destekleyip seçim yoluyla yapılması gerektiğine vurgu yapması alçak bir plandır." - ANKARA