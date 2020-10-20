Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika

Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

20.10.2020 10:52
Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1), System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Askıda Ekmek Kampanyası'nın, siyasal bir tepki veya eleştiri değil, manevi bir görevi ifa hassasiyeti, kardeşliği, hatırlamayı, paylaşmayı ve kader ortaklığını ifade hasbiliği olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Askıda Ekmek Kampanyası'nın, siyasal bir tepki veya eleştiri değil, manevi bir görevi ifa hassasiyeti, kardeşliği, hatırlamayı, paylaşmayı ve kader ortaklığını ifade hasbiliği olduğunu söyledi.

Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, İstanbul Ticaret Odasında alınan bir karar doğrultusunda, ekmeğin kilogram fiyatının 6,25 liradan 7,50 liraya yükseldiğini anımsattı.

Bu durum karşısında parti olarak, özellikle İstanbul'da "Askıda Ekmek Kampanyası"nı başlatıp dar ve orta gelirli vatandaşlara, güçleri nispetinde, onları incitmeden, izzet-i nefislerini zedelemeden destek olmaya gayret ettiklerini belirten Bahçeli, "Bir elin verdiğini diğer elin görmemesine özen gösterdik." dedi.

6 Ekim 2012 yılında Samsun İlkadım ilçesinde olduğu gibi ekmek fiyatlarının zamlandığı başka dönemlerde de benzer kampanyalar yaptıklarını hatırlatan Bahçeli, "O tarihlerde kendisine bile devası olmayan şahıs ekonomiden sorumlu bakanlık görevini icra ediyordu.

İnançlarımız ne diyorsa onu yaptık, yapmaya da devam edeceğiz.

Askıda Ekmek Kampanyası siyasal bir tepki veya eleştiri değil, manevi bir görevi ifa hassasiyeti, kardeşliği, hatırlamayı, paylaşmayı ve kader ortaklığını ifade hasbiliğidir.

Biliyoruz ki bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz." diye konuştu.

"Biz askıya ekmek koyduk, şu işe bakınız ki ekmeksizler birer birer saklandıkları delikten fırlayarak ortalığa çıktılar." ifadesini kullanan Bahçeli, "Vay ekmeksizler vay, milletimizin ekmeğine bile göz koyacak kadar nankörsünüz, milli ve manevi hasletlere tahammülsüzlük gösterecek kadar da namertsiniz.

Helal lokma arayışı haramdan geçinen kirli yüzleri rahatsız etmiştir.

Bunlar her fırsatta ya ekonomiyi kötülerler, ya Türkiye'yi kötü gösterirler, ya da milletimize korku aşılayıp küresel dayatmalara refakat ederler." değerlendirmesini yaptı.

Karadeniz'de 21 Ağustos'ta bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervine ilave olarak 85 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin bulunmasının ekonomideki iyimser beklentileri kamçıladığını dile getiren Bahçeli, "Enerjide dışa bağımlılığı azaltan bu keşif sonucunda kalpleri vatan ve millet sevgisiyle çarpan her insanımız ziyadesiyle memnuniyet duymuştur. Bu gelişmeler karşısında yüzleri asılan, canları sıkılan, moral seviyeleri inişe geçen ekmeksizler hemen kendilerini ele vermişlerdir." dedi.

Manevi dayanışmayı hedefleyen, paylaşmayı önceliğine alan, empatiyi gözeten Askıda Ekmek Kampanyası'na "yüzsüzce kulp takıp kara çalanların utanmalarını kaybetmiş gafiller" olduğunu söyleyen Bahçeli, "Bunlar ne ekonomiden anlarlar ne milli kazanımlara sevinirler ne de insan onuruna sahip çıkarlar. Çünkü mayaları lekeli, meşrepleri arızalı, sicilleri bozuktur." diye konuştu.

-"Sazan gibi ağa takıldılar"

Bahçeli, şunları kaydetti:

"Biz askıya ekmek çıkardık, deva yerine beladan ibaret olan siyasi fosiller, bazı sözde aydın ve cühela köşe yazarları, seviyesizlikleriyle, sevimsizlikleriyle, yalan ve riyalarıyla sazan gibi ağa takıldılar, askıya çıktılar. Diğer yandan 'Askıya ekmeğin koyulmasını milletin açlığa mahkum edilmesi' diye gören ve gösteren siyasi devşirmeler, bizim nezdimizde sadece erdemsiz ve cibilliyetsiz değil, aynı zamanda da ekmeksizdir. Bizi eleştiren şarlatanların evlerinde ekmekleri yoksa, dolambaçlı yollara sapmasınlar, fitneye tevessül etmesinler, babayiğitçe söyleyip, dosdoğru talep edip bizden ekmek istesinler, layık değilseler bile onlara da gönderecek cömertlik bizde vardır. Aç kalmasınlar, açıkta yatmasınlar, sonra onun bunun eline düşüyorlar, esaret altına giriyorlar.

Bunlar, yağmurun hemen ardından biten zehirli mantar gibiler.

İstiyorlar ki daima felaket yağsın, her felaketi bir diğeri takip etsin.

Bu küstahlar, ekmeksizlikleriyle, vefasızlıklarıyla, döneklikleriyle, Türkiye düşmanlarının içimizdeki Truva Atı halinde sivrilip milletimizin hafızasına kazınmışlardır.

Meşhur bir iktisatçı demiş ki 'İstediğiniz kadar posta arabasını arka arkaya ekleyin, elde edeceğiniz şey asla bir tren olmayacaktır.' Bırakınız tren olmayı, bunların vagon olmaları dahi hayaldir.

Türkiye'de adalet, insan hakları, demokrasi askıda değildir, aksini iddia eden siyasi dolandırıcı, siyasi yağmacıdır. 'Milliyetçilik askıya ekmek koymak değildir' diyen ekmeksiz, sen nereden bilirsin milliyetçiliği, ne ilgin ve irtibatın var milletle ve milliyetle?

Be hey şaşkın, aşı ekmeği, milleti milliyetçiliği bırak da, sana talimat veren, seni kafese sokan, ayağına pranga vuran karanlık lobilere, yabancı efendilerine takla atmaya, şirinlik yapmaya devam et.

Nasıl olsa en iyi yaptığın iş budur. Dün önüne koyulan çanağı bugün deviren, yediği ekmeğe ihanet eden kimliksizlerin zilletin askısında nasıl eridiklerini, nasıl rezil olduklarını görecekleri günler yakındır. Askıda Ekmek Kampanyamızı eleştiren odakların milletimizin ekmeğine göz koyan, ekmeğinden çalmak için bahane hazırlayan kriz tacirleri olduğu açıktır.

Biz ekmeği askıya koyduk, helalden yana tercihimizi gösterdik; zillete düşenleri tarihin askısına koyup postlarını tartacak olan da büyük Türk milletidir. Biz 'ekmek, millet, refah, bereket, beka, istiklal ve istikbal' diyoruz; manevi dayanışmanın ve milli birliğin dinamizmiyle büyük ve güçlü Türkiye'ye Cumhur İttifakı sayesinde ulaşacağımıza gönülden inanıyoruz."

(Sürecek)

Devlet Bahçeli, Karadeniz, Doğalgaz, Ağustos, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

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