MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Katarlıların sınavsız tıp okuma iddiası) YKS'ye bir gün kala gençlerimizi kışkırtmaya, tahrikleri diri tutmaya,... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Katarlıların sınavsız tıp okuma iddiası) YKS'ye bir gün kala gençlerimizi kışkırtmaya, tahrikleri diri tutmaya,...
29.06.2021 10:59
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Katarlıların sınavsız tıp okuma iddiası) YKS'ye bir gün kala gençlerimizi kışkırtmaya, tahrikleri diri tutmaya, asparagas bir haberi yaymaya niyetlenen Kılıçdaroğlu, yaş tahtaya basmakla kalmadı, kendini de rezil etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Katarlıların sınavsız tıp okuma iddiası) YKS'ye bir gün kala gençlerimizi kışkırtmaya, tahrikleri diri tutmaya, asparagas bir haberi yaymaya niyetlenen Kılıçdaroğlu, yaş tahtaya basmakla kalmadı, kendini de rezil etti. Kazın ayağı hiç de Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi değildi. Yalan makinesi yine tekleyip su kaynattı." - ANKARA
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