MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kıbrıs'ta, birlikte, huzur içinde, barış ve saygıya dayanan bir gelecek isteniyorsa, eşit haklara dayanan, iki... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kıbrıs'ta, birlikte, huzur içinde, barış ve saygıya dayanan bir gelecek isteniyorsa, eşit haklara dayanan, iki...
17.11.2020 10:57
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kıbrıs'ta, birlikte, huzur içinde, barış ve saygıya dayanan bir gelecek isteniyorsa, eşit haklara dayanan, iki kesimli egemen devlet yapılanması artık bir mecburiyettir"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: " Kıbrıs'ta, birlikte, huzur içinde, barış ve saygıya dayanan bir gelecek isteniyorsa, eşit haklara dayanan, iki kesimli egemen devlet yapılanması artık bir mecburiyettir"
MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, Kıbrıs, Huzur, Politika, Son Dakika
- Kaynak: AA
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