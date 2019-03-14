Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, Sakarya'daki Tank-palet Fabrikası Üzerinden Yalan...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, Sakarya'daki Tank-palet Fabrikası Üzerinden Yalan...

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, Sakarya'daki tank-palet fabrikası üzerinden yalan inşa etmesin.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: " Kılıçdaroğlu, Sakarya'daki tank-palet fabrikası üzerinden yalan inşa etmesin. Dönsün şanlı milli mücadele yıllarına bakmayı denesin. Bize milliyetçilik anlatmasın. Buna hiç teşebbüs ve tevessül etmesin. Kılıçdaroğlu kim oluyor da bize milliyetçilik ahkamı kesiyor. Kimliksiz ağızlardan milliyetçilik nasıl çıkıyor? Bu cüreti nereden alıyor, bu cesareti kimler aşılıyor? Kılıçdaroğlu'nun ya aklıyla zoru vardır ya da girdiği siyasi komadan çıkamamıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:23 Kaynak: AA

Devlet Bahçeli, Sakarya, Politika
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