MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kürt Kökenli Kardeşlerim Gelin Hdp'nin, PKK'nın Oyununu Bozun....
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kürt kökenli kardeşlerim gelin HDP'nin, PKK'nın oyununu bozun. Sizleri istismar etmelerinin önüne geçin.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kürt kökenli kardeşlerim gelin HDP'nin, PKK'nın oyununu bozun. Sizleri istismar etmelerinin önüne geçin. Gelin, anaları ağlatan, kanımızı döken, canımızı alan, huzurumuza kasteden teröristleri, bölücüleri birlikte tasfiye edelim, gelin Cumhur İttifakı'nda samimiyetle bulaşalım."
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:40 Kaynak: AA
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