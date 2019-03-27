Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kürt Kökenli Kardeşlerim Gelin Hdp'nin, PKK'nın Oyununu Bozun....

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kürt Kökenli Kardeşlerim Gelin Hdp'nin, PKK'nın Oyununu Bozun....

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kürt kökenli kardeşlerim gelin HDP'nin, PKK'nın oyununu bozun. Sizleri istismar etmelerinin önüne geçin.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kürt kökenli kardeşlerim gelin HDP'nin, PKK'nın oyununu bozun. Sizleri istismar etmelerinin önüne geçin. Gelin, anaları ağlatan, kanımızı döken, canımızı alan, huzurumuza kasteden teröristleri, bölücüleri birlikte tasfiye edelim, gelin Cumhur İttifakı'nda samimiyetle bulaşalım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:40 Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Devlet Bahçeli, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yalova Belediyesi'nden Skandal! Bakanlığın Hibe Bisikletlerini 3 Yıl Depoda Saklamışlar Fatih Portakal, 31 Mart Seçimlerinde Oy Vermeyeceği Partiyi Duyurdu Cumhur İttifakı'nın Adayı, Yapıldığını Zannettiği Yolu Seçmene 2 Kez Sordu, "Hayır" Cevabını Aldı "2030 Yılından Geldim" Deyip Bazı Kehanetlerde Bulunmuştu! Anlattıklarının Hepsi Gerçekleşti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 20:22:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kürt Kökenli Kardeşlerim Gelin Hdp'nin, PKK'nın Oyununu Bozun....
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]