Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Meclis Başkanı Milletvekilidir, Aday Olup Seçildiği Gün...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Meclis Başkanı Milletvekilidir, Aday Olup Seçildiği Gün...

46 dakika önce

IHAAW105909-SIY/26-12-2018- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Meclis Başkanı milletvekilidir, aday olup seçildiği gün tercihini ortaya koyacaktır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
IHAAW105909-SIY/26-12-2018

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Meclis Başkanı milletvekilidir, aday olup seçildiği gün tercihini ortaya koyacaktır." 26.12.2018 10: 59: 09 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:05 Kaynak: İHA

Devlet Bahçeli, Politika
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