MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Meclis Başkanı Milletvekilidir, Aday Olup Seçildiği Gün...
46 dakika önce
IHAAW105909-SIY/26-12-2018- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Meclis Başkanı milletvekilidir, aday olup seçildiği gün tercihini ortaya koyacaktır.
IHAAW105909-SIY/26-12-2018
- MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
: "Meclis Başkanı milletvekilidir, aday olup seçildiği gün tercihini ortaya koyacaktır." 26.12.2018 10: 59: 09 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:05 Kaynak: İHA
Metin Akpınar Hakkında Konuşan Bahçeli, Mussoli'nin Asıldığı Fotoğrafı Gösterip "Kendisine Yazık Etti" Dedi
Bahçeli, Hulusi Akar'a Arşivinden Çıkardığı Fotoğrafla Destek Verdi
Bakan Süleyman Soylu, 3 Kişinin Öldüğü Şehirlerarası Otobüs Kazasıyla İlgili Detayları Paylaştı
Son Dakika! Bahçeli'den Erdoğan'a Çağrı: İstanbul Ya da Ankara'da Küresel Güçler Zirvesi Yapılmalı