Bahçeli: Terör örgütlerine ve teröristlere güzellemeler yapan, yardım ve yataklıkta sınır tanımayan kim varsa kaybedecek - Son Dakika
Üye Girişi

Bahçeli: Terör örgütlerine ve teröristlere güzellemeler yapan, yardım ve yataklıkta sınır tanımayan kim varsa kaybedecek

28.09.2022 14:46
Bahçeli: Terör örgütlerine ve teröristlere güzellemeler yapan, yardım ve yataklıkta sınır tanımayan kim varsa kaybedecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine düzenlenen terör saldırısına ilişkin paylaşımında, "Terör örgütlerine ve teröristlere güzellemeler yapan, yardım ve yataklıkta sınır tanımayan, bununla da yetinmeyip canileri aklamaya ve arkalamaya çalışan kim ya da kimler varsa kaybedecek, mağlup ve mahkûm edileceklerdir. Nitekim Türk milletinin kararı ve gayesi budur" ifadelerine yer verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine yönelik terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

İŞTE BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARI

Bahçeli, sosyal medya hesabında şu mesajları paylaştı:

"Mersin Mezitli Polisevi'ne 26 Eylül 2022 gecesi, sözde gazeteci olarak lanse edilen bir teröristin hain saldırısı neticesinde, son kurşununa kadar mücadele eden Polis Memurumuz Sedat Gezer şehit düşerken, bir polisimizle birlikte bir sivil vatandaşımız da yaralanmıştır. Aziz şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, kederli ailesine, emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Tedavi altında bulunan yaralılarımıza şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun diyorum.

Türkiye terörün tasallutundan mutlaka kurtulacak, teröristler, arkalarındaki sinsi ve namert destekçileri hak ettikleri bedeli eninde sonunda ödeyeceklerdir. Türk milleti hıyanet ve melanetin karşısında tek yürektir. Dökülen her şehit kanının hesabı damla damla sorulacaktır.

Terör örgütlerine ve teröristlere güzellemeler yapan, yardım ve yataklıkta sınır tanımayan, bununla da yetinmeyip canileri aklamaya ve arkalamaya çalışan kim ya da kimler varsa kaybedecek, mağlup ve mahküm edileceklerdir. Nitekim Türk milletinin kararı ve gayesi budur."

YORUMLAR
500
Mersin'deki saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in son ana kadar çatıştığı görüntüler ortaya çıktı Mersin'deki saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in son ana kadar çatıştığı görüntüler ortaya çıktı Son dakika haber | Polisevine terör saldırısında mahalle bekçisinin müdahalesi kamerada Son dakika haber | Polisevine terör saldırısında mahalle bekçisinin müdahalesi kamerada
Kaynak: ANKA

Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Mezitli, Mersin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçeli: Terör örgütlerine ve teröristlere güzellemeler yapan, yardım ve yataklıkta sınır tanımayan kim varsa kaybedecek - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
15:10 Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na Adana'daki sahra hastanesi üzerinden yüklendi: Çadırdan hastane olur mu? Bay Kemal'e sorarsan olur
15:02 Dünyanın en güzel kızı seçilen Blondeau, dantelli iç çamaşırıyla kameralar karşısına geçti!
14:49 Zelenski ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek taraflı referandumlar diplomatik süreci zora sokar
14:43 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Volkan Bayarslan düdük çalacak
14:37 Darbedilerek öldürülen 3 yaşındaki Lina'nın cenazesi defnedildi! Acılı babanın yaptığı hareket yürek parçaladı
14:36 Emniyet Teşkilatı maaş promosyonunu açıkladı! Tüm personele 27 bin TL ödenecek
14:10 MHP lideri Bahçeli, Mersin'deki saldırı hakkında: Teröristleri aklamaya çalışan kim varsa kaybedecek
14:13 Akşener'in "Aday olabilir" çıkışı sonrası gündem Mansur Yavaş! Anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçerek yüzde 54.2 oy topladı
14:05 Bakan Bilgin, sayıları 2 milyonu bulan staj mağdurları için çalışmalara başlanacağını duyurdu
14:03 Hedef Markus Merk! Hamit Altıntop, Türk futbolunda devrim yaratacak hamlenin çalışmalarını yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2022 15:30:14. #1.11#
SON DAKİKA: Bahçeli: Terör örgütlerine ve teröristlere güzellemeler yapan, yardım ve yataklıkta sınır tanımayan kim varsa kaybedecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement